Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 21. haftasında sahasında oynayacağı Afyonspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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