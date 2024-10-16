Bursaspor oyuncuları, Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, her ayın 16’sında öğrenci ve öğretmenlerin okula Bursaspor forması giyerek gelmesi kararı aldı. TFF 3. Lig ekibi Bursaspor’un oyuncuları Furkan Özyapı, Hamza Gür, Eren Tunalı, Yiğit Ali Bayrak ve Furkan Sakı’da öğrenciler ile bir araya geldi. Bursaspor formaları ile okul girişinde bekleyen öğrenciler, futbolcuları karşılarında görünce büyük sevinç yaşadı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayıp sohbet eden yeşil-beyazlı futbolcular, öğrencilerle fotoğraf da çekindi.

Bursaspor taraftarının desteğini hissettiğini belirten Hamza Gür, "Rakiplerimiz, Bursaspor’un iyi olduğunu bildiği için müsabakaya ekstra hazırlık yapıyorlar. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için profesyonel liglerle gol yemeden ilerliyoruz. Hedefimiz gol yemeden devam etmek. Bu şehirde 50 binden fazla taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz. Bu büyük camiayı da hak ettiği yere tekrardan ulaştırırız. Öğrenciler derslerine çok iyi çalışmışlar. İnanılmaz soru sordular. Bursaspor’un sevgisi bu yaşta başlıyorsa ileriyi düşünemiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Cengiz Korucu ise, "Her ayın 16’sını ’Coşkunöz Bursasporlular Günü’ ilan ettik. Bu şekilde öğrencilerimize etkinlik düzenliyoruz. Bursaspor yönetimi bugün 5 futbolcu ile geldi. Futbolcular, öğrenciler ile soru cevap yapıp keyifli vakit geçirdi. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz her ayın 16’sında okula formayla geliyorlar. Yerel ve milli duyguları tekrar canlandırmak için Bursaspor’da şehrimizin vizyonu, bunu yansıtmak için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Öğrencilerimizin coşkusuyla sporcular stattaymış gibi heyecan yaşadı" dedi.