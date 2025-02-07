Bursaspor’da Muşspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti. Yeşil Beyazlı takım dar alanda çift kale maç yaptı.

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, Pazar günü deplasmanda Muşspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde Muş’a hareket edecek.