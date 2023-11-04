Kırşehir FSK maçı öncesi Bursasporlu oyuncular, teknik heyet ve yönetim moral yemeğinde bir araya geldi.

TFF 2. Lig’in 12. haftasında sahasında Kırşehir FSK’yi konuk edecek olan Bursaspor, maç öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen yemeğe Başkan Recep Günay, 2. Başkan Metin Genç, Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri; Necati Kosovalı, İbrahim Kaçal, Sportif Direktör Mustafa Gönden, Teknik Direktör Murat Sözkesen, teknik heyet ve futbolcular katıldı.