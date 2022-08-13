3. etap kamp çalışmaları için Afyon’da bulunan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor, hazırlıkları kapsamında yarın Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da başlayacak.

Ebrima Colley, Fatih Karagümrük’e transfer oldu

Ebrima Colley, Fatih Karagümrük’e transfer oldu

Bursaspor, Afyon kampında yarın karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının provasını bu akşamki çalışmada gerçekleştirdi.

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