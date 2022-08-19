Yeni sezon hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde 5 farklı grup halinde laktat testinden geçti. Yeşil-beyazlı takımda futbolcuların moralli halleri dikkat çekti. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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