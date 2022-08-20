Yeni sezon hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam eden Bursaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam eden Bursaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı.

Boluspor - Gençlerbirliği maçının ardından Boluspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve kuvvet çalışmaları ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı takım bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.