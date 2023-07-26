Bursaspor Kulübü, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde klimaların çalışmaması ve doğalgazın kesilmesi sonrası yaptığı açıklamada, “Hayatın akışı içinde oluşan ya da var olan olağan sorunların gündem edilmesinin şahıslara değil Bursaspor’a nasıl zarar verdiğini bilenlerdeniz” açıklamasında bulundu.

Bursaspor’dan ‘Bursaspor markasından bir ısırık da siz alın!’ başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde: “Son genel kuruldan bu tarafa, kimi haber siteleri, kimi gazeteler ve kimler tarafından kullanıldığı belli olmayan bot hesaplar Bursaspor yönetimini yermek, küçük düşürmek isterken Bursaspor markasına zarar verdiklerini görmüyorlar. Onlarca yıldır bakımı yapılmamış olan klimalar arızalandı. (Tamiratının kısa sürede bitirilmesi için çalışılmaktadır). Botaş teminat ücretlerini bu yıl 4 katına çıkartmıştır. Ocak ayında ödenmesi gereken, ödenmeyen bu ücretler ile ilgili kesilme işleminin şimdi ve çok sert bir biçimde yapılması bizler için de şaşırtıcı olmuştur. Ortaya çıkan bu abonelik farkları yönetim kurulumuzdan talep edilmiştir. Kulübümüz talep edilen farkları (26.07.2023) bugün yatırmıştır. Botaş ile kulübümüz arasında herhangi bir sıkıntı kalmamıştır. Botaş’ın kulübümüze karşı ortaya koyduğu bu tavırları ilginç ve manidar bulduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu ve benzeri pek çok sorunla karşılaştık. Bu sorunlarla karşılaştığımızda da sorunları çözdüğümüzde de kimseye duyurmamaya çalıştık. Hayatın akışı içinde oluşan ya da var olan olağan sorunların gündem edilmesinin şahıslara değil Bursaspor’a nasıl zarar verdiğini bilenlerdeniz. Sözde Bursasporlu olanlara sözümüz yok. Onlara söz etmeye değmez. Vicdan ve sağduyu sahibi olan Bursasporlu sözümüz sana. Bursaspor markasından bir ısırık da sen almamalısın.”