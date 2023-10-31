TFF 2. Lig 12. haftada Kırşehir FSK’yı konuk edecek olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig 12. haftada sahasında karşı karşıya geleceği Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları ve dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.