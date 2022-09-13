Bursaspor kafilesi, yarın saat 19.00’da oynanacak olan Çorum FK maçı için yola çıktı.

Bursaspor kafilesi, yarın saat 19.00’da oynanacak olan Çorum FK maçı için yola çıktı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Çorum FK ile yarın karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yola çıktı. Yeşil-beyazlı kafile önce hava yoluyla Tokat’a ardından da kara yoluyla Çorum’a geçecek. Son olarak Batman Petrolspor’u mağlup eden Bursaspor, seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Çorum FK-Bursaspor maçı yarın saat 19.00’da başlayacak.