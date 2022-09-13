Bursaspor kafilesi, yarın saat 19.00’da oynanacak olan Çorum FK maçı için yola çıktı.

Bursaspor kafilesi, yarın saat 19.00’da oynanacak olan Çorum FK maçı için yola çıktı.

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor:1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor:1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Çorum FK ile yarın karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yola çıktı. Yeşil-beyazlı kafile önce hava yoluyla Tokat’a ardından da kara yoluyla Çorum’a geçecek. Son olarak Batman Petrolspor’u mağlup eden Bursaspor, seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Çorum FK-Bursaspor maçı yarın saat 19.00’da başlayacak.