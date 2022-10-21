Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında karşılaşacağı İnegölspor maçının taktik antrenmanını yaptı.

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında karşılaşacağı İnegölspor maçının taktik antrenmanını yaptı.

TFF 2. Lig’in 11. haftasında sahasında İnegölspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve koordinasyon oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.