Bursaspor ile Amedspor arasında 5 Mart 2023’te oynanan karşılaşmada Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın fotoğrafının bulunduğu pankart açılmasına suç duyurusunda bulunuldu.

1992 yılında Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından kaçırılarak öldürülen Ayten Öztürk’ün babası Hıdır Öztürk, avukatı Cihan Söylemez vasıtasıyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda maçta Yeşil pankartı açıp slogan atanların suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten cezalandırılması istedi. Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan avukat Cihan Söylemez, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım için çıkarılan yakalama kararlarına rağmen herhangi bir sonuç elde edilemediğini söyledi. Kamuoyunda Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın belli odaklar tarafından korunduğu yönünde algı oluştuğunu savunan Söylemez, “Zira 5 Mart 2023 tarihinde Bursa stadyumunda Yeşil’in pankartının açılması ve lehine sloganlar atılması bu işin örgütlü bir eylem olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda belli güç odakları tarafından da korunduğuna dair güçlü emareler sunuyor. 5 Mart 2023’de Bursa stadyumunda cereyan eden olaylarda Yeşil pankartı açanlar hakkında müvekkilim Hıdır Öztürk, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulundu. Suçu ve suçluyu övme aynı zamanda atılan sloganlarla da halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlenmiştir” dedi.

Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın işlediği suçlar nedeniyle zamanaşımının da söz konusu olduğunu vurgulayan Söylemez, “Yeşil kod isimli Mahmut Yıldırım lehine zamanaşımının dolmaması için onun hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

Stadyumdaki olayları televizyondan izleyince kızının öldürüldüğü günlere döndüğünü ve eşiyle birlikte ağladıklarını söyleyen Hıdır Öztürk ise “Devlete, savcılara çağrım bu derdimize derman olsunlar. Adalet ve hukuk arıyorum. Adaletin, hukukun bizim için de korunması lazım” ifadelerini kullandı.

Ayten Öztürk, 27 Temmuz 1992 tarihinde Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi’nde çalıştığı fabrikadan çıkarken Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından kaçırılmış, Diyarbakır’da gördüğü işkenceler sonucu hayatını kaybetmişti.

Naaşı, 8 Ağustos 1992 tarihinde Elazığ Asri Mezarlığında bulunan Ayten Öztürk cinayetinin faili Mahmut Yıldırım hakkında yakalama kararları çıkarılmıştı.