Bursaspor, Afyon kampının son hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor’u Hasan Ayaroğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bursaspor, Afyon kampının son hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor’u Hasan Ayaroğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bursaspor, Afyon kampının son hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Etimesgut Belediyespor’la karşılaştı. Maça etkili başlayan yeşil-beyazlı takım, rakibi karşısında daha derli toplu bir görüntü ortaya koydu. Kalesinde zaman zaman tehlikeler de gören Bursaspor, ilk yarı skoru değiştirecek golü bulamadı. İkinci devreye hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 48. dakikada Hasan Ayaroğlu’nun güzel golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda da net pozisyonlar yakalayan Bursaspor, farkı arttıramadı ama defans güvenliğini de elden bırakmayarak 90 dakika sonunda galibiyete ulaştı. Maçı 1-0 kazanan Yeşil-beyazlar, yarın sabah yapacağı antrenman sonrası Bursa’ya dönecek.