Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor, 10 günlük yoğun temponun ardından bugünü izinli geçirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor, 10 günlük yoğun temponun ardından bugünü izinli geçirdi.

TFF 2. Lig’in başlamasına az bir süre kala hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor, izin yaptı. 2 Ağustos’ta başlayan kamp süresince yoğun tempoda çalışan yeşil-beyazlı takım, bugünü izinli geçirdi. Bursaspor, 10 günlük sürede üç hazırlık maçı yaptı. Al Tai ile 0-0 berabere kalan Timsah, Aksaray Belediyespor’u 2-1 mağlup etmişti. Bursaspor dün oynanan hazırlık maçında ise Orduspor 1967’ye 3-1 mağlup oldu.

Yeşil-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek, ayın 15’inde yapacağı çalışma sonrası ise Bursa’ya dönecek.