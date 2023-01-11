Bursaspor, devre arası çalışmalarını bugün yaptığı iki idmanla sürdürdü. Yeşil-beyazlılar akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda futbola özgü interval çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursaspor, devre arası çalışmalarını bugün yaptığı iki idmanla sürdürdü. Yeşil-beyazlılar akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda futbola özgü interval çalışmaları gerçekleştirdi.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma ve pas oyunlarıyla başladı. İkinci bölümde futbola özgü interval çalışmalar yapan yeşil-beyazlılar, çalışmasını mas koşularıyla tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.