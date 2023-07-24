Bursaspor Kulübü, 100 TL bedelle satacağı eşya piyangosu biletleri ile kulübe sıcak para girişi sağlamayı hedefliyor.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinleri alarak eşya piyangosu başlatıyor. Kulübümüzün vergi, transfer tahtası ödemeleri ve acil sorunlarının kökten ortadan kaldırılması amacıyla başlattığı bilet kampanyasına tüm Bursa’yı desteğe davet ediyoruz. Kampanyamızda bir bilet bedeli 100 TL’dir. Bilet alımı için kulübümüzle iletişime geçebilirsiniz.”

“3 milyon bilet bastırmayı planlıyoruz”

Bursaspor Başkanı Recep Günay yaptığı açıklamada, “Bursaspor’un sorununu Bursa çözecektir, başlattığımız bu kampanya ile birlikte 11 Eylül Bursa’nın Kurtuluşu, Bursaspor’un kurtuluşu olacaktır. Kampanyamız için 3 Milyon adet bilet bastırmayı planlıyoruz. Bursa’yı Bursaspor’u sevenleri bu kampanyaya davet ediyoruz” dedi.