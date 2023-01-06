Bursaspor eski başkanı Mesut Mestan, mevcut başkan Ömer Furkan Banaz’la görüşerek alacaklarını kulübe bağışladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “54.dönem başkanımız Mesut Mestan 5.533.780 TL’lik alacağından bağış makbuzu karşılığında feragat etmiştir. Kendilerine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız” dedildi.

Bursaspor’un eski başkanı Mesut Mestan 5 milyon 533 bin 780 TL’lik alacağını yeşil-beyazlı kulübe bağışladı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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