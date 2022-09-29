TFF 2. Lig’in 7. haftasında Esenler Erokspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da biletler satışa çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp başlangıç fiyatını 30 TL olarak belirledi.

TFF 2. Lig’in 7. haftasında Esenler Erokspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da biletler satışa çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp başlangıç fiyatını 30 TL olarak belirledi.

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında oynanacak olan Esenler Erokspor maçının biletlerinin satışa çıktığını açıkladı. Bugün saat 11.00 itibariyle satışa çıkan biletlerin fiyatları 30 TL ile 250 TL arasında değişiyor. 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Kale Arkası Tribünü: 30.00 TL

Doğu Üst Tribünü: 50.00 TL

Doğu Alt Tribünü: 60.00 TL

Batı Alt Tribünü: 100.00 TL

VIP 1. Balkon Tribünü: 150.00 TL

1963 Tribünü: 250.00 TL

Misafir Tribünü: 30.00 TL