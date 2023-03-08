Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idmanı ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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