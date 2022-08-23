Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün ilk idmanının salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım hiç ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün ilk idmanının salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım hiç ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

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Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Kondisyon Salonu’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı futbolcular salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.