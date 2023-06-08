Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yapılacak genel kurula dikkat çekerek, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aday olacak arkadaşların hesaplarını, planlarını, projelerini çok iyi yapmalarını ve Bursaspor Kongre Üyelerinin karşısına çıkmalarını, Divan Yönetim Kurulu olarak hatırlatmak isteriz" dedi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Olağanüstü Genel Kurul öncesi önemli açıklamalar yaptı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakder, "Bildiğiniz gibi Bursaspor’umuz için çok zor şartlarda çok zor bir sezonu geride bıraktık. Söylemesi bile hoş olmayan özetle ligde kalmayı başarabildik. Divan Kurulu Yönetimi, Kulüp Yönetim Kurulu, İdari kadroda çalışan personelimiz, teknik heyette görev alan arkadaşlarımız, futbolcularımız ve taraftarlarımız olarak çok zor günleri aşarak bugünlere gelebildik. Şimdi önümüzde yaşanacak daha da zor günler bizleri bekliyor. Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre 17/25 Haziran tarihlerinde olağanüstü Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Açıklayacağımız rakamlar, Bursaspor’un içinde bulunduğu ekonomik durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koyacaktır" diye konuştu.

"Aday olacak arkadaşların hesaplarını, planlarını, projelerini çok iyi yapmalarını hatırlatırız"

Aday olacaklara çağrıda bulunan Sakder, "Bütün bu koşullar altında önümüzdeki günlerde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aday olacak arkadaşların hesaplarını, planlarını, projelerini çok iyi yapmalarını ve Bursaspor Kongre Üyelerinin karşısına çıkmalarını, Divan Yönetim Kurulu olarak hatırlatmak isteriz. Olası adayların Bursaspor Kulübünün içinde bulunduğu durum konusunda ki gerçek bilgileri sağlıklı öğrenmelerini ve daha sonra ’Haberimiz yoktu’ bahanelerine sığınmamalarını rica ediyoruz. Taraftar gruplarının da söz konusu gerçekleri görerek Bursaspor’un geleceğinin aydınlık olması konusunda hareket etmeleri ve geçmişte yaşanan olumsuzlukların bu dönem yaşanmaması konusunda gayret göstereceklerine inanmak isteriz. Bu arada; Olağanüstü Genel Kurul’da Başkan adayı olacakların listelerini tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, 10 Haziran Cumartesi günü saat 15.00-17.00 arasında Özlüce Tesisler’inde Divan Yönetim Kurulu’na teslim etmeleri gerektiğini tekrar hatırlatırız. Son olarak da 60. yaşını kutladığımız şampiyon kulübümüze tüm Bursalıların sahip çıkacakları ümidi ile katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Kulüpler ayağı yere basan bir bütçe hazırlamak zorunda"

7405 Sayılı yeni Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu’nun önemli bir değişim sürecini beraberinde getirdiğini ifade eden Galip Sakder, "Nisan 2022’de çıkan yeni yasa kapsamında ilk etapta 1 yıl, ikinci etapta ise 6 aylık ek sürede tüzük ve esas sözleşmelerin yeni yasayla uyumlu hale getirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Özetle Kasım 2023’e kadar önümüzde bir tüzük genel kurulu var. Kulüpler artık dernek değil. Yeni bir tüzel kişilik kimliğine kavuşmuş durumda. Kulüpler ayağı yere basan bir bütçe hazırlamak ve bunu geliri giderine eşit denk bütçe şeklinde uygulamak zorunda. Yeni kanunun en önemli getirisinin denk bütçe ve borçlanmada sınırlandırma uygulamaları olduğunu söyleyebiliriz. Yöneticilerin sorumluluğu noktasında da önemli bir çerçeve çizilmiş durumda" açıklamasında bulundu.