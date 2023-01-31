Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında evinde oynayacağı Çorum FK ile maçının hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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