Bursa Büyükşehir Stadyumu’nu kalesi olarak gören Bursaspor, son 5 iç saha maçında 10 puan kaybetti.

Bursa Büyükşehir Stadyumu’nu kalesi olarak gören Bursaspor, son 5 iç saha maçında 10 puan kaybetti.

TFF 2. Lig’de 15 hafta geride kalırken Bursaspor, küme düşme hattında yer alıyor. Taraftarına yine üzüntülü bir sezon yaşatan yeşil-beyazlı takım, kalesi olarak nitelendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bu sezon umduğunu bulamadı. Bursaspor son 5 maçta sadece bir galibiyet alırken, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, bu sürede 10 puan kaybederken gelecek için de umut vermedi.