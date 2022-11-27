Arnavutköy Belediyespor’a 3-0 mağlup olarak kötü gidişata son veremeyen Bursaspor, bu sezon çıktığı 15 maçta tam 30 puan kaybetti.

Arnavutköy Belediyespor’a 3-0 mağlup olarak kötü gidişata son veremeyen Bursaspor, bu sezon çıktığı 15 maçta tam 30 puan kaybetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 16. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’a 3-0 mağlup olan Bursaspor’da puan kayıpları devam ediyor. 1 puan ortalaması ile maçlarını oynayan yeşil-beyazlı takım ateş hattından çıkamıyor. Çıktığı 15 maçta 15 puan toplayan Bursaspor, tam 30 puan kaybederek taraftarını bu sezon da üzmeye devam etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar son oynanan Arnavutköy deplasmanında da maçı erken terk ederek takımlarını protesto etti.