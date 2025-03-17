Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Batalla ve ekibine teşekkür edildi.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Yol ayrılığında Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ve değerli ekibi Serdar Kurtuluş, Aykut Akgün, Emre Pehlivan, Emre Arslan, Hüseyin Topçu, Kaan Özensoy ile kulüp doktoru Dr. Şafak Selimoğlu’na da emekleri için teşekkür eden Enes Çelik başkanlığındaki yönetim, yazılı açıklamasında, "Sayın Battala'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" dedi.

https://twitter.com/EnsCelik16/status/1901630253417603201

Kulüp Başkanı Enes Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo…" ifadelerini kullandı.