Bursaspor Kulübü, Adıyaman FK maçının biletlerinin satışa çıktığını açıkladı. Açıklamada ’yüzde 50 indirim yapıldı ibaresinin’ yayınlanması ancak bunun fiyatlara yansıtılmaması dikkat çekti.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“22 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu’nda oynanacak olan Adıyaman FK maçı biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Adıyaman FK maçında taraftarımızın büyük desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim kararı almıştır. Sahada gösterdikleri mücadele ile takdir toplayan takımımızı desteklemek adına tüm taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz. Kadın ve 16 yaş altı çocuklarımız için iç saha maçlarımızda Kuzey Kale Arkası tribünümüzde yer alan maç biletleri ise 20 TL’dir. Öğrenci Belgesiyle bilet gişelerimize gelen öğrencilerimiz (ilkokul-ortaokul-lise-üniversite) için Kuzey Kale Arkası tribünümüzde yer alan maç biletleri 20 TL’dir.”

Bilet fiyatları da şöyle:

“Güney Kale Arkası Tribünü: 100 TL, Doğu Üst Tribünü: 150 TL, Doğu Alt Tribünü: 200 TL, VIP Tribünü: 350 TL, Batı Alt Tribünü: 400 TL, 1963 Tribünü: 500 TL”