TFF 3. Lig takımlarından Bursaspor, ligde oynadığı son 22 maçta hiç mağlup olmadı.

TFF 3. Lig’in 22. haftasında Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Silifle Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-1 sonuçla ayrılan yeşil-beyazlılar, bu sezon ligde hiç mağlubiyet yaşamadı. TFF 2. Lig’de 30 Nisan 2024 tarihinde oynanan Diyarbekirspor karşılaşmasında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Bursaspor, 307 gündür hiç maç kaybetmedi. TFF 3. Lig’de sahasında oynadığı 22 maçta 43 gol atan yeşil-beyazlılar, sadece 8 gol yedi.