Bursaspor 2. Başkanı Sinan Topuk ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Topuk ve Yanar, gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bursaspor 2. Başkanı Sinan Topuk ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Topuk ve Yanar, gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bursaspor 2. Başkanı Sinan Topuk ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. “Yönetim kurulumuz sadece sportif olarak değil diğer konularda da başarı hedefleri belirledi” diyen Sinan Topuk, “Bursaspor her açıdan hazmedemediğimiz bir noktada. Mutlaka konuyu topyekün ele almalıyız. Biz göreve geldiğimizden her 2-3 günde bir haciz gelen bir yapı vardı. İdari, hukuki ve mali yönden de bakıyoruz. Yol haritamızı belirledik. Bunu da ilerleyen günlerde açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

"Kulüpte kenetlenme var"

kulüp içinde birlik ve beraberliğin şehre de yansıyacağını dile getiren Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar, “Kulüpte kenetlenme var. Yönetime bir güven mevcut. Birlik beraberliğin şehre yansıyacağımı düşünüyoruz. Deneyimli oyuncuların sahiplenmeleri bizi çok mutlu ediyor. Ümitliyiz. Gençlerimiz heyecanlı. Taraftarımız da ekstra destek ve toleranslı olmalı. Hata da yapacaklar ama onları kazanalım. Uzun vadede gençlerimizin çok katkısı olacak” dedi.

“Netleşen dosya sayısı 38”

Yanar ise şöyle devam etti: “Vadelendirilen dosyalar vadelerini uyulmadı ve cezai şart uygulandı. Şu anda transfer tahtası için netleşen dosya sayısı 38. Üstüne ekleneceklerle 45 olacak. Maddi olarak bugünkü kur itibariyle 200 milyon lira seviyelerinde... Sosyal medyadaki iddiaları gördüm, 20 dosyadan 11’i kapanmış. Atanasov’a 329 bin Euro, Kembo’dan 753 bin Euro borç var. Kapandığını iddia ettikleri dosyalardan 1 milyon 900 bin Euro borç var. Barış Yardımcı’ya Büyükşehir Belediye başkanımız kendi senetlerini verdi. Yabancı oyuncularla ilgili geçmiş yönetim 5 milyon Euro’luk transfer yükü ilave edilmiş. Toplam 1 milyon Euro ödemeden 661 bin Euro’yu biz yaptık 3 ayda. Kalan ödemeyi 7 ayda geçmiş yönetim yapmış. Netleşen durum yok. Stat isim hakkıyla ilgili iki firmayla görüşmeler devam ediyor. Geçen sezon ki firma devam etmek istemediğini söyledi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Borcu bitirecek hamlelerde siyaseten ve yönetim olarak çalışmalar var. Gelir ve gider arasında orantısız fark var. Bursaspor’u yaşatma tarafındayız. Gelir gider dengesi örtüşmüyor. Geleceğe yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Başkanımız nezdinde Çevre Bakanlığı’yla çalışmalar sürüyor. Bu sezon toplam 8 milyon lira gelir bekliyoruz. Farklı gelir noktaları olmalı.”

“Maç yayınları ile ilgili planlarımız var”

2. ve 3. Lig yayın hakları için TFF, yarın ihaleye çıkacak diyerek sözlerine devam eden Mehmet Zahit Yanar, “Duruma göre bir bakacağız. Yerel kanallardan da talep var. Çarşamba gününü bekliyoruz. Bursaspor’un maçları yayınsız kalmayacak. Amedspor’la ilgili gelen bir şey yok. Kura çekiminde böyle bir talepleri olmuş. Taraftarsız sahada oynansın diye bir talepleri olmamış. Bizim oraya gidip gelmekle problemimiz yok. Eskişehirspor’la ilgili Temmuz sonunda maç programımız belliydi. Talepler oldu ama Kütahya ile anlaşmıştık. Eskişehir’le de oynamak istedik ama olmadı. Takvimde yer açmak istedik olmadı. Bizim açımızdan bir olumsuzluk yoktu” ifadelerini kullandı. Yanar ayrıca Hasan Basri Ünal’ın Darıca Gençlerbirliği ile anlaştığını dile getirdi.