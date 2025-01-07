Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Alaşar Mahallesi'nde, Bursa Valiliği ile hayırsever iş insanı Mümin Canbaz arasında imzalanan protokol doğrultusunda inşa edilen yeni Fen Lisesi, öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor.BURSA (İGFA) - Hayırsever İş İnsanı Mümin Canbaz’ın katkılarıyla hayat bulan Mümin Canbaz Fen Lisesi, 24 derslik, idari odalar, diğer eğitim birimleri ve bir spor salonundan oluşan modern bir eğitim kompleksi sunuyor. Eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteli imkanlar yaratmayı hedefleyen okul, öğrencilerine yüzyılın gereksinimlerine uygun bir ortam sağlayacak.

Okul binasının inşaatında, öğrencilere çağdaş bir eğitim deneyimi sunmak için son hazırlıklar sürüyor. Hem potansiyellerini en üst düzeye çıkaracak imkanlarla donatılmış hem de bölgesine değer katacak bu yeni okul, Bursa'nın eğitim yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak.