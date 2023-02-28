Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri, Bursa’nın yapı stokuna ilişkin ortak bir çalışma yürütecek. Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, TMMOB Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ile Jeoloji Mühendisleri Odası’nın da destek vereceği çalışmayla birlikte 2004 yılı öncesi yapıların röntgeni çekilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri, Bursa’nın yapı stokuna ilişkin ortak bir çalışma yürütecek. Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, TMMOB Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ile Jeoloji Mühendisleri Odası’nın da destek vereceği çalışmayla birlikte 2004 yılı öncesi yapıların röntgeni çekilecek.

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan iki depremin ardından harekete geçerek, ilçedeki ticari işletmeler içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolünü sağlayacak bir çalışma başlatan Nilüfer Belediyesi, benzer bir çalışmayı daha geniş bir şekilde yapmak üzere yeni bir işbirliği protokolüne imza attı. Protokol çerçevesinde; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi işbirliğiyle ve Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi’nin destekleriyle, Bursa’nın 2004 yılı öncesine ait yapı stokuna ilişkin veriler elde edilecek.

Mevcut yapı stokunun deprem güvenliği yönünden gözlemsel değerlendirilmesine yönelik mesleki ve teknik iş birliği protokolüne, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Küçükkayalar, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ile Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er imza koydu.

Protokole göre yapıların incelemesi, talebe göre yapılacak. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım’da gözlemsel değerlendirme yöntemiyle risk analizi yaptırmak isteyen vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online başvuru yapacak. 2004 yılı öncesi yapılan yapıların ele alınacağı çalışma için taraflar da, deneyimli ve uzman kişiler ile akademisyenlerin yer aldığı proje ve çalışma grupları oluşturacak.

Çalışmayla birlikte, Bursa’nın 650 bin yapı stokunun 2004 yılı öncesine ait olduğu düşünülen yaklaşık 200 bin yapı, hızlı tarama yöntemiyle ücretsiz olarak gözden geçirilecek. İnceleme yapılacak yapılarla ilgili her türlü veri, araştırma ve analiz, proje ve çalışma gruplarıyla paylaşılacak. Çalışmanın sonunda mülk sahipleri de hem yapıları hakkında detaylı bilgi sahibi olacak, hem de Bursa’nın yapı stokunun kalitesine yönelik önemli veriler elde edilecek.