Tarım ve Orman Bakanlığı tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükorhan Kocadere Göleti’nde çalışmaların son hızla sürdüğünü açıkladı. Ön yüz beton kaplama imalatları tamamlanan projede yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken, Başkan Gürkan, ilgili kurumların projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Kocadere Göleti’nde ön yüz beton kaplama imalatları, dolusavak imalatları ve dipsavak ayar vana odası imalatları tamamlandı. İl Başkanı Gürkan, iletim hattı imalatlarının devam ettiğini belirterek, "Yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandı. Büyükorhan Kocadere Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile Bursa ili, Büyükorhan ilçe merkezi ve yakın çevresindeki köy yerleşim yerlerinin 850 bin m3 içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Barajlarında sıkıntı yaşayan Bursa’nın su kapasitesine de önemli bir katkı sağlanmış olacak" dedi.