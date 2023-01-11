Bursa’da sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, akademik odalar, üniversiteler ve muhtarların kurumsal üye olduğu çatı kuruluş niteliğinde çalışan Bursa Kent Konseyi, 2022 yılını ‘toplumun tüm kesimlerine dokunan’ yaklaşık 1500 etkinlik ile kapattı.

Bursa’da sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, akademik odalar, üniversiteler ve muhtarların kurumsal üye olduğu çatı kuruluş niteliğinde çalışan Bursa Kent Konseyi, 2022 yılını ‘toplumun tüm kesimlerine dokunan’ yaklaşık 1500 etkinlik ile kapattı.

Bursa Kent Konseyi, hemşericilik bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma-dayanışma, katılım-yerinden yönetim ve kentin kimliğine dair tüm değerlere sahip çıkmak adına 2022 yılını da dolu dolu geçirdi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kadın, Gençlik, Engelliler, Çocuk ve Yabancılar olmak üzere 5 ayrı mecliste 35 aktif çalışma gurubu ile faaliyetlerine devam eden Kent Konseyi’nin 2022 yılı performansını kamuoyu ile paylaştı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Şevket Orhan, gönüllülük esasına dayalı çalışma yürüten Kent Konseyi’nin bir anlamda Bursa’nın ortak aklı olduğunu söyledi. Kent Konseyi bünyesinde yapılan hiçbir çalışmanın boşa gitmediğini ifade eden Orhan, “Çalışma gruplarımızın hazırladığı raporlar, mecliste görüşülmek üzere ilgili belediyeye gönderiliyor. Belediye meclislerine gittiğinde, hiçbir meclisin bunu gündeme almama lüksü yok. Mecliste görüşülür, menfi veya müspet mutlaka neticelendirilir” dedi.

Bin 500 etkinlik

Bursa’da 2022 yılı içinde toplumun tüm kesimlerine dokunan 1500 etkinliğe imza attıklarını ifade eden Orhan, Bursa Konuşuyor Toplantıları ile kentte eksikliği hissedilen konuları gündeme getirdiklerini, geleneksel hemşeri buluşmalarını dini bayramlarda yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Türkiye’de ilk olan Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali’nin 12’incisini 16 ülke, 200 fotoğrafçı, 116 sergi, 45 gösteri ve 2000’den fazla fotoğrafla düzenlediklerini vurgulayan Orhan, 6. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali’nde de 7 misafir ülke ve 30 şehirden 112 sanatçıyı ağırladıklarını, 80 sanat dalının sergilendiğini ifade etti.

Özel Yetenekli Çocuklara Tam Zamanlı Eğitim Önerisi, Kanserde Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, Bursa Engelsiz İstihdam Buluşması, Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu Konseri ve Ritim Gösterisi, Bursa Şehir Korosu Konseri, KAYES Kongresi, Bursa Kent Konseyi İletişim Çalışma Grubu, Kadın Gözüyle Kadim Şehir Bursa Projesi, Gençlik Meclisi ‘Belediye Simülasyonu’ AB Projesi, Sıfır Atık Projesi, Engelliler Meclisi Temsili Askerlik Kına Eğlencesi ve Yabancılar Meclisi etkinlikleri, 2022’de öne çıkan başlıklar oldu. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, bu yıl da toplum yararına olacak çok daha fazla etkinliği hayata geçirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.