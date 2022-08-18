Bursa’nın manevi mimarlarından İsmail Hakkı Bursevi’nin adını taşıyan ve kurulduğu günden itibaren sayısız hafız ve ilim adamı yetiştiren İsmail Hakkı Bursevi Külliyesi Kur’an Kursu’nun yeni hizmet binası inşaatında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bursa’nın manevi mimarlarından İsmail Hakkı Bursevi’nin adını taşıyan ve kurulduğu günden itibaren sayısız hafız ve ilim adamı yetiştiren İsmail Hakkı Bursevi Külliyesi Kur’an Kursu’nun yeni hizmet binası inşaatında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bursa’da tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması konusunda birçok projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, şehrin manevi odaklarından birini daha ihya ediyor. Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla yapımına başlanan İsmail Hakkı Bursevi Kur’an Kursu’nun yeni hizmet binasındaki inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Temeli geçtiğimiz Nisan ayında atılan inşaatı gezerek yetkililerden bilgi alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, içerisinde Kur’an Kursu, yemekhane ve yatakhanelerin bulunduğu projedeki çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

Osmangazi Belediyesi olarak, bugüne kadar vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda ihtiyaç duyulan her alanda kurum farkı gözetmeksizin hizmet ürettiklerini belirten Başkan Dündar, Bursa’nın gönül sultanlarından İsmail Hakkı Bursevi’nin Tuzpazarı’ndaki türbesi ve aynı ismi taşıyan caminin avlusunda yer alan Kur’an kursu için de yeni bir hizmet binası kazandıracaklarını ifade etti.

Dündar: “Şehrin manevi değerlerine sahip çıkıyoruz”

Şehre değer katan pek çok vizyon projenin yanı sıra Bursa’nın manevi değerlerinin korunup yaşatılması, geleceğe aktarılması için de çok ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İsmail Hakkı Bursevi ismi, Bursa ile özdeşleşmiş, bu şehrin manevi değerlerinden biri. Uzun yıllar hizmet veren Kur’an kursunun günümüz şartlarında yetersiz kalması ve fiziki olarak yıpranmış olması nedeniyle yenilenmesi gerekiyordu. Osmangazi İlçe Müftülüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İsmail Hakkı Bursevi Vakfı ile bir protokol imzalayarak geçtiğimiz Nisan ayında yeni binanın temelini attık. Geçen 4 ay içerisinde de binanın betonarme kısmının yüzde 50’sini bitirdik. 2 bin 600 metrekare alanda inşa ettiğimiz hizmet binasında derslik ve yatakhaneler dışında kütüphane, öğretmen odaları ve yemekhane gibi birimler de yer alıyor. Böylesine değerli bir manevi mirasın yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması adına çok büyük bir önem taşıdığına inandığımız bu binayı, en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız.” dedi.