Bursa’nın İstanbul’la karayolu bağlantısının sağlandığı en önemli vitrinlerinden olan İstanbul Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesi ile yenileniyor. İnşaatın tamamlanma seviyesinin yüzde 80’e ulaştığı projeden Büyükşehir’e kalan 13 dükkân, 77 ofis ve 103 konut, bölgedeki büyük dönüşüm için rezerv olarak kullanıldı.

Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleriyle depremde yıkılma tehlikesi bulunan riskli yapı stokunu ortadan kaldırırken, diğer taraftan kente modern görünüm kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalara hız verdi. Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar yüzde 80 oranında tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kaba inşaatları tamamlanan ofis, dükkan ve konutları inceledi.

İlk etapta tam uzlaşma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya yakışan bir vitrin oluşturmak, çarpık yapılaşmadan kaynaklı sorunları çözmek ve bir deprem felaketinden önce gereken önlemleri almak adına İstanbul Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi. İstanbul Caddesi’nin, kente giriş konumunda, Bursa’ya gelenlerin ilk gözlemlediği, şehrin bir nevi vitrini olan bölgelerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ancak aynı zamanda plansız ve düzensiz gelişimiyle birçok sorunu da barındıran, deprem açısından risklerin yüksek olduğu bir yapılaşmaya da sahip bir bölge. Burayı ayrıcalıklı kentsel dönüşümle kentin vitrini hâline getirmeyi planladığımız 240 bin metrekarelik projenin 120 bin metrekarelik ilk etabında hak sahipleriyle uzlaşma oranı yüzde 100’e ulaştı. Proje çerçevesinde inşaatın devam ettiği 1 no’lu adada 30 dükkân, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projede imalatlar hızla sürüyor. Bu projeden elde edeceğimiz 13 dükkân, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap dönüşüm alanı için rezerv konut ve dükkân olarak kullandık. Bu projede uzlaşma sağlanan hak sahiplerine 3 ay içerisinde konut, ofis veya dükkânların anahtarları teslim dilecek" dedi.

2 bin 250 yeni konut

Beşyol’da 120 bin metrekarelik birinci etap sahası içerisinde yer alacak olan 2 ve 3 no’lu adada da uygulama projelerini hazırladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Proje çerçevesinde inşaatımız, tahliye ve yıkımların tamamlanmasıyla önümüzdeki aylarda başlayacak. 2 no’lu adada 816 daire ve 11 bin metrekare ticari alan, 3 no’lu adada ise 306 daire ve 3 bin 500 metrekare ticari alan oluşturulacak. Bu projelerin hayata geçirilmesi ile bin 100 daire ve yaklaşık 150 dükkân inşa ederek, hak sahiplerine daire ve dükkânlarını teslim edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Arabayatağı - Ulus- Karapınar - Değirmenönü bölgelerinde yürüttüğümüz diğer kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte kısa vadede 2 bin 250 konutun temelini atacağız. İstanbul Caddesi, Yiğitler, Esenevler, 75. Yıl Mahallelerimizde var olan kentsel dönüşüm irtibat ofislerimize ilaveten; Sıcaksu, Gaziakdemir, Akpınar, Değirmenönü, Karapınar ve Arabayatağı bölgelerinde de 5 farklı noktada kentsel dönüşüm irtibat ofislerimizi hizmete açacağız. Kentsel dönüşümlerle birlikte Bursa’nın çehresini değiştirmiş ve güzelleştirmiş olacağız" diye konuştu.