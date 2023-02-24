Depremin en yıkıcı etkilerinden birinin yaşandığı Hatay’daki görevlerinden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehre ulaşan ilk konteynerlerin montajına başladı. Montaj çalışmalarını inceleyen Başkan Alinur Aktaş, “Hataylıların yüzünde biraz tebessüm olabilirsek, yaraları biraz sarabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Depremin en yıkıcı etkilerinden birinin yaşandığı Hatay’daki görevlerinden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehre ulaşan ilk konteynerlerin montajına başladı. Montaj çalışmalarını inceleyen Başkan Alinur Aktaş, “Hataylıların yüzünde biraz tebessüm olabilirsek, yaraları biraz sarabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Türkiye’yi yasa boğan, 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin hemen ardından Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendirilen, depremin sekizinci gününde ise büyük yıkımın yaşandığı Hatay’a çekilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Hatay’da üstlendiği üç ana görevden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgede 110 bin metrekare alana toplam 2 bin konteynerlik kent oluşturacak. Geçici konaklama alanında barınacak olan depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla konteyner kentlerde sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitimi devam ettirebilecekleri çadırlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları bulunacak. Toplam 110 bin metrekarelik alanda 30 bin metreküp kazı işlemi bitirilirken, 155 bin ton dolgunun 90 bin tonu tamamlandı. İlk konteynerlerin geleceği alandaki içme suyu ve kanalizasyon hatları, BUSKİ tarafından yapıldı. Bölgeye ilk gelen konteynerlerin montajına ise başlandı. Tırlardan indirilen ve içinde tuvaleti, banyosu ve mutfak tezgahı bulunan konteynerler, plan dahilinde alana yerleştirildi.

“Mini evler kuruyoruz”

Hatay’daki temasları çerçevesinde konteyner kent kurulacak 3 bölgede incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalar hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’dan bilgi aldı. İlk büyük depremin 8’inci gününden itibaren Hatay’da aldıkları görevleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Burada hayatın normale dönmesi için ‘kalıcı konutlar yapılana kadar’ çadırdan ziyade konteyner konutlara ihtiyaç var. Tuvaleti, banyosu, su, kanalizasyon ve elektriği olan ‘mini ev’ modelinde, halkımızın hayatlarını devam ettirebilecekleri konteynerlere ihtiyaç var. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bin konteyner kuracağımızı söylemiştik. Bir firma bin konteyner, daha çok kalıcı konutlara yönelen Ticaret ve Sanayi Odamız 400 konteyner, Büyükşehir Belediyemiz ve hayırseverlerin de katkılarıyla birlikte Bursa olarak bu kervana toplamda 2 bin konteynerle katıldık. Altyapı ve zemin düzenleme çalışmaları tamamlanan bölümlere konteynerleri yerleştirmeye başladık. Yakın zamanda burada hayat başlayacak. Ailelerimizin yüzünde biraz tebessüm olabilirsek, yaraları biraz sarabilirsek, ne mutlu bize. İnşallah bittiğinde, bu mutluluğu buradaki vatandaşlarımızla beraber yaşayacağız” diye konuştu.