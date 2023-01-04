Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geleceğin okçularını yetiştirmeye hazırlanıyor.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geleceğin okçularını yetiştirmeye hazırlanıyor.

Türkiye’de son yıllarda büyük gelişmeler kaydeden Geleneksel Türk Okçuluğu gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2023’e “Ya Hak” diyerek girdi. Okul bünyesinde oluşturulan Geleneksel Türk Okçuluk takımı antrenör Osman Bacılı liderliğinde talimlere başladı. 20 Öğrenciden oluşan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okçuluk takımı öğrencileri gerçekleştirilecek müsabakalara katılmaya hazırlanıyor.

Bursa’da Geleneksel Türk Okçuluğu branşında öğrenci yetiştiren 41 kulüp ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil ediyor. Okul sporlarına verdikleri destekleri daima sürdürdüklerini belirten Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Öğrencilerimizi teorik derslerin yanında futbol, voleybol, tekvando, okçuluk gibi farklı spor branşlarına yönlendirerek hem zihinsel hemde bedensel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu yıl ilk defa kurduğumuz ve öğrencilerimizin de yoğun ilgiyle karşıladığı Geleneksel Türk Okçuluğu takımımız eğitimlerine başladı. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimlerin ardından girecekleri ulusal ve uluslararası müsabakalarda okulumuzu temsil edecekler. Antrenörümüz Osman Bacılı’ya ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okçuluk takımı antrenörü Osman Bacılı “Minikler, küçükler yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan müsabakalarda 2023’te de tüm heyecanıyla devam edecek. 2023 sezonuna sıkı bir şekilde hazırlanan takımımızın hedefi madalya ve kupalardan daha ziyade öncelikle kemankeşte olması gereken davranış ve tutumları edinmek olacak. Genç kemankeş adaylarına başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk defa 2022 yılında okul sporlarının içinde yer alan Geleneksel Türk Okçuluğu branşı Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu yarışma talimatları çerçevesinde yürütülüyor.