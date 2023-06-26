Bursa’nın İznik ilçesinde 2. kattaki evinin balkonundan düşen ziraat mühendisi yaşamını yitirdi.

İznik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisi Muhammed Ali Kesici (47) İznik ilçesinin Beyler Mahallesi, Afyon Sultan sokakta bulunan evinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düşme esnasında ağır yaralanan Kesici, sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

2 çocuk babası Muhammed Ali Kesici hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın düşme mi veya intihar mı olduğu araştırılıyor.