Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı AXA Sigorta Efeler Ligi’ne deplasmanda oynayacağı Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı AXA Sigorta Efeler Ligi’ne deplasmanda oynayacağı Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

2022-2023 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi fikstürü belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Ankara Merkez Ofisi’nde yapılan ve TVF Youtube kanalından gerçekleşen kura çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.Kura çekimi sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Ziraat Bankkartile karşı karşıya gelecek. 14 takımın yer aldığı ve 26 hafta sürecek ligde ilk hafta maçları 1 Ekim 2022 tarihinde oynanacak. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ilk devre 17 Aralık 2022’de oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak. İkinci devresi 8 Ocak 2023’te başlayacak ligde normal sezon ise 2 Nisan 2023’te tamamlanacak.

Bu arada kura çekiminde AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grupları da belli oldu. 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun ilk turunda A Grubu’nda yer alacak Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma ve Hatay Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak. AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçları sonunda ilk 2 sırayı alacak ekipler çeyrek finale yükselecek. Tek maç üzerinden oynanacak kupa çeyrek finalinde ise galibiyete ulaşan ekipler Dörtlü Final’de mücadele etmeye hak kazanacak.