Bursa’nın İlk Genç Girişimcilik Kampı Gürsu Ericek Adrenalin Park’ta gençlerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. 220 gencin katıldığı kampta dopdolu bir eğitim içeriği ile genç girişimcilere çok farklı ve anlamlı bir deneyim kazandırıldı.

Bursa’nın İlk Genç Girişimcilik Kampı Gürsu Belediyesi AR-GE Müdürlüğü’ne bağlı Kollektif Kariyer Merkezi ve Dijimer işbirliğinde Gürsu Ericek Adrenalin Park’ta gerçekleştirildi. İki gün dopdolu içeriklerle geçen kampta girişimci gençler için özel bir kamp programı hazırlandı. 220 genç için Temel Kampçılık ve Afet Bilinçlendirme Eğitimleri Gürsu Arama (GÜRAK) ve Bursa Arama Kurtarma Ekibi Spor Kulübü Derneği (BAKUT) koordinasyonunda gerçekleşti. Katılımcı gençlere Ayak İzi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü gönüllüleri de destek oldu. Gürsu Belediyesi’nin 60 çadır kurarak kamp alanında misafir ettiği öğrenciler doğa ile baş başa kalmanın ve yeni bilgiler öğrenmenin keyfini çıkardı.

Gençleri kampta ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Geleceğin girişimci gençleri ile burada bulunmak büyük keyif. Şahsen bu eğitimler sürecinde gençlerden çok güzel fikirler aldık, onlara güzel fırsatlar sağladık. Ancak doğanın içinde hem bir arada olmanın hem de böylesine güzel eğitimler almanın farkı çok başkadır diye düşünerek bu kampı düzenledik. Çıkacak yeni fikirlerin ve doğacak yeni projelerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ericek Adrenalin Park’ta dolu dolu iki gün geçiren gençler ayrıca doğa yürüyüşü, su sporları, zipline gibi aktivitelere de katıldılar.