Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) Mayıs ayı ihracatı, 3 milyar 147 milyon 832 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB’in 2023 Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayındaki ihracatı 3.1 milyar dolar olan UİB’in, yılın ilk beş ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.3’lük artışla 14 milyar 988 milyon 893 bin dolar oldu.

Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Bu yılın ilk çeyreğini yüzde 4 büyüme ile kapatıyor olmak, ülkemiz tarihinin en büyük depreminin olduğu bir dönemi ve küresel ekonomide yaşanan sorunları göz önüne aldığımızda, kötü bir sonuç değil. Bu büyümeye, enflasyona paralel artan girdi maliyetleri nedeniyle rekabette zorlanan sanayi sektörlerinin katkısı bir miktar düşük oldu. Ama ilk çeyrekte OECD Ülkeleri içinde en çok büyüyen 2. ülke olmak önemli. Bu sonuç, ihracatçılarımızın her türlü soruna rağmen var gücüyle çalıştığının da bir göstergesi’ dedi.

OİB’in ihracatı Mayıs ayında 2.6 milyar dolar

Mayıs ayında 2 milyar 615 milyon 801 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), Ocak-Mayıs dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine yüzde 17’lik artışla 12 milyar 399 milyon 623 bin dolar oldu.

UTİB’in ihracatı Mayısta 105 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Mayıs ayında 105 milyon 200 bin dolar ihracata imza attı. UTİB’in Ocak-Mayıs dönemdeki ihracatı ise 551 milyon 323 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB’ten Mayısta 91 milyon dolar ihracat

Mayıs ayında, 91 milyon 148 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), yılın ilk beş ayındaki ihracatı ise 447 milyon 388 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB’in ihracatı Mayıs ayında 21.8 milyon dolar

Mayıs ayında, 21 milyon 846 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Mayıs döneminde 91 milyon 618 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB’ten Mayısta 10.3 milyon dolarlık ihracat

Mayıs ayında, 10 milyon 350 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34’lük artışla 55 milyon 521 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.