Uluslararası Bursa Festivali başta olmak üzere, kentin kültür sanat hayatına renk katan pek çok etkinliğin merkezi olan Bursa’nın ‘Harbiyesi’ Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilendi.

Bursa’da 1955 yılında rahmetli Reşat Oyal tarafından yapılan Kültürpark içinde yer alan Açıkhava Tiyatrosu, 1962 yılından beri başta Uluslararası Bursa Festivali olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki en eski kültür sanat etkinlik merkezleri arasında yer alan ve yoğun kullanım nedeniyle zaman içinde yıpranan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından zemininden çatısına ve koltuklarına kadar baştan aşağı yenilendi. Çalışma çerçevesinde 30 yıl önce yapılan ve bugüne kadar bakım görmeyen uzay çatı baştan sona elden geçirildi. Açıkhava’daki 3500 koltuğun tamamı yenilenirken, yürüyüş yolları, sahne zemini, kulis ve tuvaletler daha kullanışlı ve konforlu hale getirildi.

Açıkhava’da hayat başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik ile birlikte tamamen yenilenen Açıkhava Tiyatrosu’nu gezdi. Açıkhava Tiyatrosu’nun Bursalıların hayatında özel bir yeri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Buradan kimler geldi, kimler geçti. Bu mekânın yapımında, bugüne kadarki süreçte emek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca burada sahne alan ve şu an hayatta olmayan Zeki Müren, Yıldırım Gürses, Müzeyyen Senar, İlhan İrem, Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş ve adını sayamadığım birçok değerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bursa’nın ‘Harbiyesi’nde, bu yıl da festivalimizin 61.’sini gerçekleştireceğiz. Birbirinden ünlü sanatçılarımızı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Biz de şehrin hafızası olan bu önemli mekânın uzun zamandır yapılamayan restorasyonu gerçekleştirdik. Bursalı sanatsever dostlarımızı mayıs ayından itibaren yenilenen Açıkhava Tiyatrosu’nda ağırlayacağız. Bu güzel mekanı korumak, kollamak hem sanatseverlerimizin hem hemşehrilerimizin görevidir diye düşünüyorum. Açıkhava Tiyatromuzun daha uzun yılar Bursa’nın kültür sanat hayatına hizmet etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.