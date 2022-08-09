Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 1000’e girerek derece yapan 106 Bursalı öğrenciyi, düzenlenen törenle ödüllendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere yönelik projelerin kendisini daha fazla heyecanlandırdığını belirterek Türkiye’nin ve Bursa’nın geleceğe başarılı gençlerle emin adımlarla koşacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 1000’e girerek derece yapan 106 Bursalı öğrenciyi, düzenlenen törenle ödüllendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere yönelik projelerin kendisini daha fazla heyecanlandırdığını belirterek Türkiye’nin ve Bursa’nın geleceğe başarılı gençlerle emin adımlarla koşacağını söyledi.

Başarı ödüllendirildi

Bursa’da altyapıdan kültür sanata kadar birçok alanda projeler yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik çalışmaları ise ayrı bir değer vererek sürdürüyor. Şehirde yaşayan gençlerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik farklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar ücretsiz hazırlık kursları, test kitabı dağıtımları, sınavı kazananlara tercih desteği gibi çalışmaların yanında eğitim faaliyetleri, spor organizasyonları, kültür ve sanat etkinlikleri gibi birçok aktiviteye imza attı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik çeşitli eğitimlerin yanı sıra YKS-TYT simülasyonuyla sınav öncesi hazırlık süreçlerinde gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavında ilk 1000’e girerek derece yapan 106 Bursalı öğrenciyi düzenlenen törenle ödüllendirdi. Sınavda ilk 10’a giren iki öğrenci Cumhuriyet altını, ilk 100’e giren 12 öğrenci yarım altın, ilk 500’e giren 41 öğrenci çeyrek altın ve ilk 1000’e giren 106 öğrenci de gram altınla ödüllendirildi.

Gençlere tüm imkanlar seferber ediliyor

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, öğrenciler ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi gençlik hizmetlerini ve BURSKOOP çalışmalarını anlatan film gösterimiyle başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm gençlerin değerli olduğunu ancak elde edilen bir başarının da ayrıca anlamlı olduğunu söyledi. Sınava girerek başarı elde eden ve dereceye kazanan tüm gençleri ve ailelerini tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, başarılarının ömür boyu devam etmesini diledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede altyapıdan arıtma tesislerine kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Aktaş, gençlerle ilgili projelerin kendisini daha fazla heyecanlandırdığını ifade etti. Türkiye’nin kendini geliştiren, heyecan taşıyan, hayata vizyonel bakan gençlere ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bizler çok güçlü bir ülkeyiz. Önümüzde büyük fırsatlar var. Bu süreci akıllı donanımlı gençlerle yakalayabiliriz. Sınavda derece elde eden tüm gençlerimizin de bu kriterler de olduğuna inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik birçok çalışma yapıyoruz. Gençlere yönelik yapılan projelerde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün de dereceye giren öğrencilerle ve aileleriyle biraraya gelmek istedik. YKS sınavında ilk 10’a giren iki öğrencimiz, ilk 100’e giren 12 öğrencimiz, ilk 500’e giren 41 öğrencimiz, ilk 1000’e giren 106 tane öğrencimizi altınla ödüllendiriyoruz. YKS’nin toplam ortalamasında da 81 il arasında muhtemelen ilk 5’te yer alacağız. Bursa’nın başarılarının ortaya çıkması bir yönetici olarak beni keyiflendiriyor. Bunları geliştirmek sizlerin sürece katılmasıyla daha mümkün olacaktır. Sınavda başarı eden gençleri tebrik ediyorum. BUSMEK marifetiyle sınava hazırlanıp derece elde edenler de olmuş. Onları da kutluyorum. Ülkemiz ve şehrimiz bu gençlerle geleceğe emin adımlarla koşacaktır. Bir anne ve baba için büyük bir kıvançtır. Başarılarınız devamını diliyorum” dedi.

10 bin öğrenciye burs

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BURSKOOP marifetiyle 2022-20223 eğitim öğretim döneminde 5 bin üniversite öğrencisine ve 20 meslek lisesi alanına tercih yapan 5 bin meslek lisesi öğrencisine yönelik hazırlanan burs programı hakkında da bilgi veren Başkan Alinur Aktaş, geçen sene 11 bin civarında olan meslek lisesi tercihlerinin bu sene 17 bin 500 civarına ulaştığını hatırlattı. Bursa’nın bir sanayi şehri olduğunu ve genç beyinlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Bütün projelerimizi ve hamlelerimizi bu süreci desteklemek için yapıyoruz. Yaptığımız hamlelerle sahaya dokunabilmek istiyoruz. Bazı belediyeler bir kereye mahsus eğitim yardımı adı altında yardım yaptılar ki kanuna kesinlikle uygun değil. Bizler ise Burskoop adı altında Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı kooperatif oluşturduk. 3 bin öğrencimize 2021-2022 eğitim öğretim yılı devre arısında burs uygulamasını başlattık. Bu sene ikinci bir açılım yaptık ve meslek lisesindeki 20 ayrı bölümde tercih yapacak 3 bin öğrenciye burs vermeye karar verdik. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Bursa ziyaret sırasında bu rakam 5 bine çıkartıldı. Üniversitelilere verilen burs sayımızı da bu seneden itibaren 5 bine çıkartıyoruz. Böylece toplam 10 bin gencimize burs vereceğiz. Öğrencilerimizin hayatına dokunabilmek, hayatlarını kolaylaştırabilmek için elimizden geleni gayreti ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, sınavda başarı elde eden tüm gençleri ve ailelerini tebrik etti. Gençlerle biraraya gelmenin kendisine büyük motivasyon sağladığını ifade eden Ödünç, gençlere üniversite hayatlarında başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, sınavda başarı elde eden öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Ailelerin heyecanına ortak olabilmek adına programı düzenlediklerini söyleyen Gür, gençlere her zaman destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Bursa’nın şuanda Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin en stratejik şehri olduğunu hatırlatan Gür, bu şehirde büyüyüp başarı elde eden gençlerin ülkenin yarınlarına büyük katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından söz alan öğrenciler, organizasyonu düzenleyen ve kendilerini ödüllendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve her zaman kendilerini destekleyen ailelerine teşekkür etti. Dereceye giren öğrencilere, ödülleri Başkan Alinur Aktaş ve Milletvekili Atilla Ödünç tarafından verildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.