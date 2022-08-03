Bursa’nın en çok tercih edilen asansör firması Uçak Asansör ve One Lift ihracat hedefleri kapsamında çalışmalarına devam ederken Orta Asya pazarının önemli merkezlerinden Özbekistan’da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Uçak Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uçak, Bursa’nın en çok tercih edilen firması olduklarını belirterek, Güney Marmara ağırlıklı olmak üzere 3 binden fazla noktada olan hizmet ağımızı yurt dışına taşımak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bursa’nın asansör ve yürüyen merdiven sektöründeki önemli değeri Uçak Asansör ve One Lift, BTSO’nun İnşaat ve Yapı Malzemeleri ile Asansör sektörüne yönelik yürütülen UR-GE projeleri kapsamında Özbekistan’da düzenlenen ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Özbekistan ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Uçak Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uçak, BTSO'nun Türkiye’nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği UR-GE projeleriyle sektörlere ivme kazandırmaya devam ettiğini kaydetti. UR-GE faaliyetleri kapsamında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini anlatan Uçak, "Orada Uçak Asansör’ü ve One Lift’i anlattık çok sayıda iş insanıyla Orta Asya pazarını değerlendirdik. Orta Asya çok büyük coğrafya ve yatırım fırsatları iyi değerlendirilmeli. Sadece Özbekistan değil çevre ülkelerde de iş insanları düzenlenen organizasyonda yer aldı" dedi.