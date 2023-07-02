Bursa’yı yeniden yeşil kimliğine kavuşturacak projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, 600 dönümü aşan alanı ile Bursa’nın en büyük kent parkını Yıldırım’a kazandırıyor. 75. Yıl Kent Ormanı projesinin 31 bin metrekarelik ilk etabı şekillenmeye başladı.

Sanayileşmeye bağlı olarak özellikle 1980’li yıllardan sonra yaşanan hızlı nüfus artışı ve çarpık yapılaşma ile ‘yeşil’ kimliğinden giderek uzaklaşan Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin projeleriyle yeniden yeşil görüntüsüne kavuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliğinde hayata geçirilen millet bahçelerinin yanı sıra mahallelere kazandırılan küçük ölçekli parklarla Bursa’ya nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, kişi başı düzenlenmiş yeşil alan miktarının en az olduğu ilçelerden biri olan Yıldırım İlçesine ikinci büyük parkı kazandırmak için çalışmalara hız verdi. Daha önce Ankarayolu altı olarak tabir edilen Vakıf, İsabey, Şirinevler ve Demetevler Mahallelerine hitap eden 225 dönümlük Vakıf Kent Parkı’nı Yıldırım’a kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yolun üst kısmında Otosansit Sanayi Sitesi ile 75. Yıl Mahallesi arasında kalan yaklaşık 643 dönümlük alanı ayrıcalıklı bir yeşil alan olarak Bursa’ya kazandırıyor.

Her şey düşünüldü

Büyükşehir Belediyesi’nin Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçireceği proje, toplam 643 bin 185 metrekare alanı kapsıyor. Bünyesinde kır lokantası, kır kahvesi, spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, macera parkı, zipline, paintball, dağ kızağı, bisiklet parkurları ile yaya yürüyüş parkurları ve servis yolları bulunan dev projenin 31 bin metrekarelik ilk etabında çalışmalar hızlandı. 75. Yıl Kent Ormanı projesinin ilk etabı da gençlik merkezi, kafeterya, basketbol sahası, kaykay pisti, çocuk oyun alanları, piknik alanları, bisiklet parkuru ve yaya yürüyüş yolları ile bölge sakinlerinin buluşma noktası olacak.

Yeniden ‘yeşil’ Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendilerine hedef olarak belirledikleri 6 ana konu başlığından birinin de ‘yeşil Bursa’ olduğunu belirterek, bu hedefe kararlı adımlarla ilerlediklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yapılan Çekirge Teras, Doğanbey ve Gökdere Millet Bahçesi projelerinin hızla ilerlediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi olarak biz de yeşil için tüm sınırlarımızı zorluyoruz. Yıldırım’a kazandırdığımız 225 dönümlük Vakıf Kent Parkı ve Bağlaraltı Parkı, vatandaşların bir araya gelip rahat nefes aldıkları alanlar oldu. Yaklaşık 600 dönümlük alanda hayata geçirdiğimiz bu proje de Bursa’nın en ayrıcalıklı yeşil alan projelerinden biri olacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.