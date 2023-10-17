Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen Kedili Tekkesi’nin son Şeyhi Muhammed Şemseddin Canpek düzenlenen panelde dualarla anıldı.

Osmanlı kültür hayatının kurumlarından biri olan Kediler Tekkesi’nin son şeyhliğini yapan Muhammed Şemseddin Canpek, 1886 yılında dünyaya geldi. 24 Haziran 1965 yılında hayatını kaybetti. Osmangazi Belediyesi’nin rekonstrüksiyon çalışmalarını 2019 yılında tamamlayarak çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği “Millet Kıraathanesi” olarak kullanılmak üzere Bursa’ya kazandırdığı Kedili Tekke’nin son şeyhi olan Canpek, Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde dualarla anıldı. Düzenlenen panelde Şaban Çetin, Dr. Ali Osman Dağlı, Muharrem Nadir Basmacı, Dr. Mustafa Baki Efe ve Yavuz Eski Gömeç, Şemseddin Canpek’in eserlerini ve hayatını anlattı. Panele; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez ve Canpek’in sevenleri katıldı.

“Osmangazi Belediyesi olarak tarihi eserleri ihya ediyoruz”

Osmangazi Belediyesi olarak tarihi mirasa sahip çıkmaya devam ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Bursa’nın her köşesinde tarihin izlerini taşıyan kadim bir şehir olduğuna dikkat çekti. Erdönmez, “Tarihten kalan mirasın en büyük varisi olan Osmangazi Belediyesi olarak bizler bu mirasa sahip çıkmaya devam ediyoruz. Tarihi dokuyu insan nefesinin değeceği bir anlayışla ayağa kaldırarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimari eserler bir medeniyetin dünya tasavvurunun hayat bulmuş halidir. Şadırvanlı Han, Süleyman Uludağ, Mustafa Kara Tasavvuf Kütüphanesi, Filiboz Mescidi, Kediler Tekkesi ve içinde bulunduğumuz Seyyid Usul Kültür Merkezi, ihya ettiğimiz birçok tarihi eser medeniyetimizi yeniden yaşatma gayretimizin bir neticesidir.” dedi.

Şemsettin Canpek’in Osmangazi Belediyesi tarafından ayağa kaldırılan Kediler Tekkesi’nin son şeyhi olduğunu belirten Erdönmez, “Büyüklerin hatırasını yaşatmak onlarla aynı ruh iklimini paylaşmak demektir. Onlar, güzeli en güzel şekilde dile getirmişler ve bize hakikatten bir perde aralamışlardır. Kediler Tekkesi’nde ve Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz programlarla bir taraftan kültür hayatımızı canlı kılarken diğer taraftan da büyüklerin hatırasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu arada Filistin’de zulüm altında bulunan kardeşlerimize rabbimden yardım diliyor ve ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa’nın özgürlüğüne kavuşmasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da yaptığı konuşmada, “Böyle güzel mekânları bizlere hazırlayan başta Osmangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Bursa, tarihi bir şehir kadim medeniyetimizin kurulduğu bir şehir. Çok önemli tarihi mekânlara sahip şehrimize yapılan önemli çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Manevi şahsiyetlerin hayatta bulundukları süreçte yaptıkları ve yetiştirdikleri insanlar çok önemli. Bu programlar, kendilerini daha fazla anlamamıza ve bilmemize vesile oluyor. Bu panele katılan tüm hocalarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Panele katılan vatandaşlar da programın düzenlenmesinden dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.