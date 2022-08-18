Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Macera Bursa, yakın bir zamanda hizmete açılmasına rağmen kısa sürede şehrin gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı aldı. Adrenalin ve macera tutkunlarının yeni adresi olmasının yanı sıra yeşil alanları ile de kente nefes aldıran Macera Bursa’yı ziyaret eden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Osmangazi Belediyesi’nin şanına yakışır bir mekânı Bursa’ya kazandırdığına vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Macera Bursa, yakın bir zamanda hizmete açılmasına rağmen kısa sürede şehrin gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı aldı. Adrenalin ve macera tutkunlarının yeni adresi olmasının yanı sıra yeşil alanları ile de kente nefes aldıran Macera Bursa’yı ziyaret eden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Osmangazi Belediyesi’nin şanına yakışır bir mekânı Bursa’ya kazandırdığına vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Bursa, 19 farklı oyun etabının yer aldığı adrenalin parkı, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ve 34 farklı türden 233 bin çiçek ile oluşturulan bahar bahçesi ile şehrin yeni cazibe merkezi oldu. Dev tesis, zipcoaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, ip parkuru gibi bölümleri ile macera ve adrenalin tutkunlarına spor ve eğlenceyi bir arada yaşatırken, 34 farklı türden 233 bin çiçeğin bulunduğu devasa bir çiçek bahçesi ile de ziyaretçilerine şehrin stresinden uzak, rahat nefes alacakları huzurlu bir ortam sunuyor.

Geçtiğimiz ay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle hizmete açılan Macera Bursa, kısa süre içerisinde şehrin gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı aldı. Her gün binlerce kişinin geldiği Macera Bursa’nın güzelliğini duyan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın davetlisi olarak Bursa’nın bu cennet köşesini ziyaret etti.

“Şehre değer kattı”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kente büyük değer katan Macera Bursa’yı gezdirerek dev tesis hakkında Rektör Prof. Dr. Kılavuz’a bilgiler verdi. Spor ve eğlencenin buluştuğu Macera Bursa’nın şehrin yeni buluşma noktası olduğunu belirten Başkan Dündar, “Bursa manzarasını izleme fırsatı sunan seyir terası, günün her saati ziyaretçilerine farklı bir heyecan yaşatıyor. Ayrıca içerisinde 34 farklı türden 233 bin çiçeğin bulunduğu devasa bir çiçek bahçesi tesis içerisinde yer alıyor. Bursa’nın simge yapılarından Irgandı Köprüsü ve Somuncu Baba Fırını ile Hacivat-Karagöz, Zürafa, Sincap, Kuğu, müzik enstrümanları gibi 20 farklı figürün bulunduğu 6 bin metrekarelik tematik park ile de Bursalılara şehrin stresinden uzak, rahat nefes alacakları huzurlu bir ortam sunuyoruz” dedi.

Macera Bursa’nın açıldığı günden itibaren vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünün altını çizen Başkan Dündar, “Macera Bursa, insanlar tarafından takip edilen, ailecek hoşça vakit geçirilen, adrenalin ve macera tutkunlarına heyecan sunan bir tesis oldu. Her gün binlerce vatandaşımız bu mekanımızı ziyaret ediyor. Bugün de Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz ve Ziraat Fakültesi akademisyenlerimizi bu güzel mekânda ağırladık. Namını duymuş oldukları bu yeni parkımızı ziyaret ederek buradaki güzellikleri yerinde gördüler. Kendilerinden beğenilerini ve önerilerini aldık. Ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Uludağ Üniversitesi ile birçok konuda proje ortaklığı yapıyoruz. Vatandaşımızı en güzel hizmetleri ile buluşturmak için bilimsel olarak üniversitemiz ile birlikte çalışıyor ve halkımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

“Osmangazi’nin şanına yakışır bir mekan”

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz da, Macera Bursa’nın Osmangazi’nin şanına yakışır bir mekân olduğunu söyledi. Dev tesisi çok beğendiğini dile getiren Prof. Dr. Kılavuz, “İnsanların çocukları ile birlikte ailecek ziyaret edebilecekleri, gezerken binlerce çiçeğin sunduğu renk ahengine kendilerini kaptırabilecekleri çok güzel bir mekân olmuş. Tasarımı, peyzajı ve macera tutkunlarına heyecan veren parkurları ile topyekûn güzel bir dinlenme alanı ortaya çıkmış. Tasarlayan, uygulamaya koyan ve halkın hizmetine sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a ve emeği geçen herkese üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.