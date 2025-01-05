Bursa’da 2024 yılında 18 bin olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin kritik yerinde görev alan alev savaşçısı kadınlar, aldıkları eğitimlerle komandoları aratmadı. Arama-kurtarma, yüksekten iniş ve ısıya dayanıklılık testi gibi zorlu eğitime tâbi tutulan kadın itfaiyecilerin, olaylara müdahalesi ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa merkez ve 17 ilçede vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7-24 nöbet tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Teşkilatı, trafik kazaları ve doğal afetlere mücadele çerçevesinde profesyonel ekiplerle anında müdahale edebilmek için itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Artan ihtiyaçlar ve Bursa halkına en iyi şekilde hizmet verebilmek için yeni döneme kadın itfaiyecilerle giren itfaiye teşkilatı, 2024 yılında yaklaşık 18 bin olaya müdahale etti. Kadın personellere 5 ay önce kadro açan Bursa İtfaiyesi, bünyesinde yaklaşık 24 kadın itfaiyeci bulunduruyor. İtfaiyeci kadınların her hafta aldığı ısıya dayanıklılık, trafik kazasına müdahale, kuleden iniş, yangına müdahale gibi aldığı eğitimler, komanda eğitimlerini aratmazken, zorlu mücadele kameraya anbean yansıdı.

İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hasan Kayaş, "Kadın personellerimiz yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte aynı mücadeleyi devam ettiriyorlar. 650 erkek, 30 tane de kadın personelimiz var. Bursa İtfaiye Daire Başkanlığının kadın istihdamını arttırmaya çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, bize bu konuda erkek personellerin yapabileceği işleri kadın personellerin de yapabileceğini belirtti. Bize Bursa’da kadın personellerin arttırılmasına yönelik talimatlarını bildirdi. Biz de bu çerçevede kadın istihdamıyla kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü Erdal Öztürk ise, "Bursa İtfaiyesi 2024 yılında 18 bin olaya müdahale etti. Bu olayların başında yangın, arama kurtarma ve trafik kazalarına müdahale gibi önemli alanlar var. Burada ciddi eğitimler veriyoruz. Bursa merkez ve ilçelerde, sanayilerde vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu alanda çalışanlarımızı yetiştirmek ile birlikte, önemli ve ciddi çalışmalara yer veriyoruz" dedi.

İtfaiyeciliğin çocukluk hayali olduğunu belirten kadın itfaiyeci Mısra Bayram, "Ben çocukken yan tarafta oturan arkadaşımın evi yanmıştı. O zaman itfaiye ekipleriyle tanıştım ve büyüyünce ben de itfaiyeciler gibi kahraman olacağım diyerek bu yola atıldım. Daha sonra lisesini okudum. Buralara geldik, kritik müdahalelere yönelik eğitimler alıyoruz. Bizi tek zorlayan ekipmanların ağır olması fakat onu da sporla destekliyoruz" şeklinde konuştu.