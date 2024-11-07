Bursa’da 30 istasyonda 678 personel, 136 araçla hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ekim ayında yangından yangına koştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ekipler Ekim ayında 880 yangın, 956 kurtarma ve 31 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 867 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada ayrıca 8 bin 814 kişiye eğitim verildiği, olaylarla alakalı 229 itfaiye raporunun hazırlandığı ve 50 denetim gerçekleştirildiği ifade edildi.