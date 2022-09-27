DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, BTSO’nun ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda yer alan 33 firmanın, DOSABSİAD’ın ekonomiye katma değer sağlayan güçlü üye yapısını gözler önün serdiğini söyledi.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, BTSO’nun ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda yer alan 33 firmanın, DOSABSİAD’ın ekonomiye katma değer sağlayan güçlü üye yapısını gözler önün serdiğini söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyesi 33 firma, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 25’incisini düzenlediği Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nda yer aldı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, kent ekonomisine katkılarını artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.

BTSO’nun çeyrek asırdır gerçekleştirdiği Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nın 2021 yılı sonuçlarının DOSABSİAD adına gurur verici olduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Listenin ikinci sırasında yer alan Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi TOFAŞ başta olmak üzere sıralamaya girmeyi başaran 33 firmamızı tebrik ediyorum. Küresel ölçekte son 100 yılın en büyük krizi olarak tanımlanan pandeminin gölgesinde faaliyetlerini sürdüren firmalarımız, tüm zorluklara rağmen ekonomik göstergelerde üstün performans sergiliyor. 33 firmamızın her birinin kent ve ülke ekonomisine yaptığı katkılar çok önemli ve değerli” diye konuştu.

“Sanayicimizin her zaman yanındayız”

İhracattaki güçlü büyümenin etkisiyle bölgedeki firmaların başarılı bir performans sergilediğini de kaydeden Çevikel, “Sanayinin lokomotif kenti konumundaki Bursa’nın ekonomisine ışık tutmak amacıyla bu önemli çalışmaya liderlik yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür ediyoruz. Ortaya çıkan tablo, sanayicimizin ihracat odaklı büyüme hedefiyle üretime ve yatırıma kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. DOSABSİAD olarak, kent ve ülke ekonomimize katma değer sağlayacak projeler üretmeye çalışırken, sanayicimizin de yanında olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artmaya devam etmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" dedi.,

‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması-2021’de yer alan DOSABSİAD üyesi 33 firma ise şöyle: TOFAŞ-Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, Aunde Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, P.M.S. Metal Profil Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Harput Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, HitachiAstemoTurkey Otomotiv Anonim Şirketi, Bursalı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi, Öz Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, MaysanMando Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, FistaşFantazi İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Grammer Koltuk Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fistas Dış Ticaret Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Acarsoy Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Ermetal Otomotiv ve Eşya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Kaplanlar Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Formfleks Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, E.N.A. Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Epsan Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Taşdelen Tekstil Sanayi Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi, Yılmaz Sünger Kumaş Döşeme Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, A-Plas Genel Otomotiv Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Beztaş Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Mass Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Berteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Turkuaz Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Miya Konfeksiyon Dokuma Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ozan Boya ve Kimyevi Maddeler Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, BerteksPazarlama Anonim Şirketi BeyçelikGestamp Teknoloji ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi, Fbn Tekstil Anonim Şirketi, Annaçlar Gıda ve Temizlik Maddeleri Makineleri Oto Kiralama Hizmetleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.