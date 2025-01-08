Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatı daha ulaşılabilir kılma hedefi ile başlattığı ‘Tayyare Sineması’ ile vatandaşları birbirinden etkileyici oyunculuklar ve hikayelerle buluşturuyor.

Bursa’nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda düzenlediği etkinliklere bir yenisini ‘Tayyare Sineması’ ile ekledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ve her Pazar düzenli olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğin ilk gösteriminde, ‘Umudunu Kaybetme’ adlı film izlendi.

Tayyare Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe, sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. ‘Tayyare Sineması’ buluşmaları kapsamında 12 Ocak’ta ‘Cam Perde’, 19 Ocak’ta ‘Bildiğin Gibi Değil’, 26 Ocak’ta ‘Bir Zamanlar Gelecek 2121’ adlı filmlerin gösterimi olacak.

Ayrıca 19 Ocak’ta Yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek. Biletler için https://biletinial.com/tr-tr/etkinlikleri/bursa-kultur adresini ziyaret edebilirsiniz.